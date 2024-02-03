Помог с переводом и обналичиванием средств в обход уплаты налогов: в деле Блиновской появился новый фигурант

Следствие по делу королевы марафонов Елены Блиновской вышло на человека, который помогал ей с переводом и обналичиванием средств в обход уплаты налогов. Им оказалась некая Адиля С.

По данным Telegram-канала Mash, в 2019 году Блиновская стала обладать электронными ключами от системы «Клиент-Банк». Это позволило ей в течение нескольких лет совершать операции и не платить при этом налоги.

К этой схеме, как оказалось, причастна некая Адиля, которая устроила Елена такую опцию. Через компанию ООО «Ярославна» переводились и обналичивались огромные суммы, однако якобы без ведома девушки. Если вина новой фигурантки дела будет установлена и доказана, то ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее арестованной на два месяца Елене Блиновской отказали в свиданиях с мужем. Блогер может общаться с близкими только по почте.