Доступна только коммуникация по почте: Елене Блиновской отказали в свиданиях с мужем

Королева марафонов Елена Блиновская находится под стражей в СИЗО. По данным Telegram-канала Mash, блогер хотела бы получить свидание с мужем, который пребывает на свободе, однако ей в этом было отказано.

Блиновская арестована на два месяца. Суд принял такое решение после того, как королева марафонов нарушила условия нахождения под домашним арестом. Знаменитость устраивала вечеринки, несмотря на меру пресечения.

Теперь, находясь в СИЗО, Елена захотела увидеться с супругом. Она направила несколько ходатайств, чтобы такое разрешение появилось. Но спустя три дня никакого ответа не пришло, что означает отказ в просьбе.

Поэтому в настоящий момент Блиновской доступна только коммуникация по почте. Однако писем Елена еще не получала.

Ранее стало известно, что состояние блогера сейчас удовлетворительное. Она не теряет «свои килограммы» и осознает происходящее.