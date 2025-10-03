«Помню всеобщее веселье»: Павел Табаков рассказал, что по традиции дарили его отцу Олегу Табакову каждый год

Павел Табаков, Кирилл Кузнецов и другие звезды фильма «Август» приняли участие в съемках шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Сын Олега Табакова поделился на передаче теплыми воспоминаниями, которые его связывают с ныне покойным отцом.

Когда беседа ведущего с гостями зашла на тему детства, Павел рассказал об одной давней традиции в его семье. По словам актера, каждый год друзья его отца привозили им гору арбузов. Таким образом они поздравляли товарища с днем рождения.

«Это была такая добрая, щедрая традиция. Я с детства помню эти горы арбузов и всеобщее веселье», — поделился воспоминаниями Павел.

Ранее сообщалось, что старшая дочь Олега Табакова не простила отца за роман с юной ученицей. Александра встала на сторону матери Людмилы Крыловой, когда произошел развод, и до сих пор поддерживает ее.