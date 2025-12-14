«Помню, Рыбников начинал петь, и зрители плакали»: Стас Садальский сравнил советских и современных артистов

Станислав Садальский почтил память звезды фильма «Девчата» Николая Рыбникова. В своем Telegram-канале актер восхитился талантом артиста и других его коллег советского времени и усомнился, что современные звезды смогут с ними поравняться.

13 декабря исполнилось бы 95 лет Николаю Рыбникову, запомнившемуся зрителям ролями в таких советских картинах, как «Весна на Заречной улице», «Высота», «Девчата» и других. Вспоминая об актере, Стас Садальский отметил его талант, когда тот исполнял песню «Когда весна придет, не знаю», и все начинали плакать. Артист также рассказал, что поддерживал дружеские отношения с женой актера Аллой Ларионовой.

«К юбилею Николая Рыбникова по всем каналам идут его фильмы – «Девушка без адреса», «Высота», «Весна на Заречной улице», «Девчата». Спасибо, что помнят. Я любил эту легендарную пару – Ларионову и Рыбникова. С Аллой дружил. Мы много работали вместе на концертах в программе «Товарищ Кино»: в 1980-е – это был единственный способ заработать актерам, которых перестали снимать», — поделился Стас Садальский.

Актер подчеркнул, что в советские годы наряду с Николаем Рыбниковым на экранах и сцене блистали и другие яркие звезды. Стас Садальский усомнился, что нынешние артисты смогут добиться такого же успеха и признания, как их старшие коллеги.

«Вместе с Рыбниковым и Ларионовой тогда на сцене стояли Марина Ладынина, Николай Крючков, Клара Лучко, Вячеслав Тихонов, Георгий Вицин, Георгий Милляр… Не звезды – Созвездия. Есть ли сейчас подобные им? Будут? Не знаю. Помню, как Рыбников, еще не выходя из-за кулис, начинал петь „Когда весна придет, не знаю…“ - и зал вставал, а зрители плакали…» — высказался артист.

Напомним, Николай Рыбников ушел из жизни 22 октября 1990 года от сердечного приступа, ему было 59 лет.

Ранее звезда «Девчат» Светлана Дружинина призвала не переснимать советские картины «Летят журавли» и «Баллада о солдате».