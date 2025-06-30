«Помню, как меня запихивали в лимузин»: Лолита рассказала интересные подробности знакомства с Трампом

Певица Лолита Милявская рассказала о своей встрече с Дональдом Трампом. Знакомство состоялось благодаря бизнесвумен Марине Ковалевой, которая была в хороших отношениях с нынешним президентом США.

Ковалева организовала концерт Милявской в США и устроила для нее встречу с Трампом в одном из его казино.

Исполнительница хита «На Титанике» описывает Трампа как гостеприимного хозяина. Лолите устроили торжественный завтрак и VIP-мероприятие. Однако певица больше всего интересовалась азартными играми и, по ее словам, проиграла в казино весь гонорар, полученный за зарубежные выступления. 61-летняя звезда призналась, что в то время страдала от игромании и часто играла в казино как до, так и после концертов, сочетая это с употреблением алкоголя.

Завершая вечер, глава Белого дома, по словам Милявской, провожал ее к лимузину. Певица описывает это как довольно настойчивое прощание.

«Трамп, как гостеприимный хозяин, выходил меня провожать. Помню, как они меня запихивали в лимузин… Я дико сопротивлялась!» — поделилась своими воспоминаниями певица в эфире шоу «Модный подкаст».

Она добавила, что вряд ли президент помнит этот эпизод, но уверена, что подобного прощания с другими артистами у него не было.

Ранее Лолита в сережках от бывшего мужа заговорила о влюбленности в Игоря Матвиенко.