Лолита в сережках от бывшего мужа заговорила о влюбленности в Игоря Матвиенко. Об этом стало известно «Страстям».

Певица Лолита пришла на премию МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА, которая проходит сегодня в Москве. Знаменитость выбрала яркие украшения — журналисты обратили внимание на ее сережки. По словам певицы, они давно лежали забытыми.

«Это подарок одного из мужей. Они были на мне на свадьбе в 2006 году. Потеряла, потом нашла», — рассказала она.

Рядом с представителями прессы Лолита оказалась не одна, а в компании Игоря Матвиенко. Между звездами завязался небольшой диалог, в котором Лолита пожаловалась на отсутствие внимания со стороны продюсера.

«Мне всегда нравился Игорь, но он никогда на меня не обращал внимания», — заявила она.

Матвиенко нашел ответ на этот упрек:

«Потому что у тебя муж был», — рассказал он.

Впрочем, Лолита не успокоилась:

«20 лет назад его уже не было, я была свободна», — добавила она.