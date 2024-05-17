«Помню этот страшный момент»: вскрылись жуткие подробности о похоронах Сергея Бондарчука

Великий актер и режиссер Сергей Бондарчук в последние годы жизни болел раком легкого. В 1994 году он умер, оставив после себя троих талантливых детей. Дочь народного артиста СССР Светлана Бондарчук вспомнила о детстве и похоронах отца.

Далеко не все члены династии Бондарчук мечтали стать актерами. Светлана призналась в интервью YouTube-каналу RTVI Развлечения, что в детстве, когда было послевоенное время, она хотела быть пожарным или пограничником.

Но судьба распорядилась иначе. Светлана начала сниматься в кино и даже стала режиссером. Она запомнилась зрителям по роли Хари в известном фильме «Солярис». Также Бондарчук является автором картин «Детство Бемби», «Юность Бемби».

Актриса с гордостью говорит о «бондарчуковской породе», которая особенно читается в детях Федора Бондарчука, а самым красивым среди родственников Светлана считает Константина Крюкова. В детстве, говорит она, он был «ангелоподобный».

Отца Бондарчук не всегда вспоминает добрым словом. У родителя был достаточно тяжелый характер. Светлана рассказала, что однажды пришла к нему в гости, и Сергей Бондарчук решил поставить пластинку, привезенную из Италии. Жена режиссера Ирина Скобцева попросила его сделать потише, поскольку тогда засыпали дети. Но он проигнорировал ее просьбу.

«Я помню этот страшный момент, когда мы хоронили папу. Мы все же были. Все на похоронах. А маленький Костя (Крюков — прим. „Страсти“) смотрит туда и говорит: „А почему дедушка так плохо выглядит?“. Он же от рака умер. А Алена на него посмотрела и сказала: „А дедушка устал“», — рассказала она.

Ранее режиссер Федор Бондарчук опроверг слухи о разводе с Паулиной Андреевой.