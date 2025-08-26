«Помню, что было страшно»: на актрису Елену Николаеву чуть не напала стая бездомных собак

Актриса Елена Николаева чуть не стала жертвой нападения бездомных собак. Об этом она рассказала Пятому каналу во время премьеры документального фильма «Черкизон. Ад и рай новой России».

Артистка вспомнила об эпизоде, который произошел с ней в начале 2000-х. По ее словам, на Черкизовском рынке к ней подбежала стая бродячих собак после того, как она приобрела новое платье.

Она призналась, что в тот момент испугалась погони.

«Возле „Черкизона“ я как раз купила это прекрасное платье и побежала. Подружка на меня смотрела, и тут на меня стая бездомных собак понеслась. Помню, что это было страшно», — отметила она.

К счастью для актрисы, нападения не случилось. Собаки просто остановились рядом и через какое-то время убежали.

«Я замерла, стояла, как вкопанная. Они обнюхали мое платье леопардовое и отстали от меня. Не понравилось им что-то или наоборот», — рассказала Николаева.

