«Помните, как над ней смеялись?»: экс-участник «Дома-2» объяснил феномен Ольги Бузовой

Экс-участник проекта «Дом-2» и одни из героев шоу «Выживалити» Степан Меньщиков высказался об успехе телеведущей Ольги Бузовой. По его словам, звезда является примером упорного труда и достижения успеха вопреки массовому хейту.

Меньщиков поделился мнением о телеведущей в беседе с Lady.mail.ru. Он отметил, что необходимо присмотреться к феномену Бузовой, которая на протяжении уже стольких лет остается популярной и востребованной артисткой.

«Помните, как над ней смеялись? Это хрестоматийный пример, как сначала над человеком хохочут, палки ему в колеса вставляют, а потом на задних лапках перед ним ходят», — заявил Степан.

Кроме того, бывший участник «Дома-2» считает, что Ольга не страдает от звездной болезни и является примером для современной российской молодежи.

Ранее рэпер T-Killah признался, что у него с Бузовой был фейковый роман. Он понадобился артисту для привлечения внимания прессы.