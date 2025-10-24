«Пометом надышалась»: блогеры накинулись на Ивлееву, заподозрившую их в сделке с мошенниками

В Сети появилась версия, что звезды специально инсценируют взломы своих аккаунтов и сотрудничают с мошенниками. Об этой теории рассказала Настя Ивлеева, вызвав негативные реакции у бывших коллег по шоу-бизнесу.

Согласно одной из конспирологических теорий, селебрити вступили в сговор с мошенниками и предоставили на неделю им свой аккаунт. После преступники якобы могли поделиться со знаменитостями процентом.

Организатор «голой» вечеринки репостнула эту теорию в свой Telegram-канал. Реакция звезд не заставила себя ждать. Телеведущая Ида Галич, у которой украли аккаунт сразу после вторых родов, выразила свое возмущение. Блогер сильно переживала из-за взлома и потратила много сил на восстановление странички.

«А как потом возвращать? Если они не захотят воротить? Реально „безусловно грустно“. Пусть каждый „конспиролог“ получит своих шантажистов и мошенников», — возмутилась Ида.

Шокировал пост Ивлеевой и Ксению Бородину — мошенники написали в аккаунте телеведущей, что она якобы беременна. Звезда отметила, что потратила очень много нервов на возвращение аккаунта, и ей пришлось через друзей просить людей не переводить деньги мошенникам.

«И ладно, когда это пишут недалекие! Но Настя Ивлеева решила выступить с заявлением, что мы тут людей решили обмануть! Настя, ты там куриным пометом надышалась? Ты блогер много лет, ты человек, которого хейтили как никого и никогда!», — возмутилась Бородина.

Напомним, мошенники добрались и до аккаунта Ольги Бузовой и заявили о ее бесплодии. Из-за этого знаменитость расплакалась.