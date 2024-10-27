Поместили в психбольницу: раскрыто, что происходит с дочерью Любови Успенской после пропажи

Скандальная история пропажи дочери певицы Любови Успенской, «сбежавшей» от матери в Израиль, получила продолжение. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ друг Татьяны Плаксиной Александр, у которого она останавливалась на время «побега», раскрыл, что сейчас происходит с девушкой.

По словам Александра, после исчезновения дочери Любови Успенской удалось выследить девушку. Более того, как утверждает друг Татьяны Плаксиной, ради ее вызволения артистка отправила в Израиль бандитов.

«Пришли ко мне домой два бугая. Люба за сутки до этого звонила мне и говорила: „Жди гостей“. Она знает все. Это мафия. Она за мной следит. Ко мне в дом ворвались люди. Вы появляетесь у меня дома, закалываете девочку. У нее от заколов начала идти кровь. Там был медбрат, который ее лечит. Но от чего ее лечить?» — высказался Александр.

После этого, как утверждает мужчина, дочь певицы вывезли из страны, однако домой она так и не попала — ее поместили в психбольницу.

«Ее собирались сразу закрыть в клинике. Она до сих пор не вышла из клиники… Через сутки Успенская звонит и говорит: „Моя дочь находится в Швейцарии“. А Швейцария — это кодовое название этой клиники, психбольнички», — заявил друг Татьяны Плаксиной.

Также Александр прокомментировал появившееся в Сети видео, на котором девушка, находящаяся в клинике, называет мать своей «любовью», «светом» и «жизнью». Друг Татьяны Плаксиной считает, что ее якобы могли заставить записать ролик. Мужчина отметил, что дочь Любови Успенской «не хочет быть под опекой матери, она хочет быть свободной».

Напомним, 2 октября в СМИ появилась информация об исчезновении Татьяны Плаксиной. Любовь Успенская и ее окружение связывали пропажу девушки с ее поездками в ДНР и ЛНР. 3 октября стало известно, что дочь артистки находится в Израиле, а 7 октября девушка вернулась в Москву. Позднее Татьяна Плаксина заявила, что пыталась скрыться от преследования матери.

Ранее сообщалось о том, что адвокат Любови Успенской Елена Сенина рассказала о болезни дочери певицы.