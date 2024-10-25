Адвокат Елена Сенина о болезни дочери Любови Успенской: «Мы не скрываем»

Адвокат Елена Сенина заявила, что состояние дочери певицы Любови Успенской вызвано болезнью. Она отметила: заболевание никто не скрывает, но этим пользуются для создания сенсации.

Комментарий Сениной приводит WomanHit.ru.

«Совершенно очевидно, что состояние у Татьяны вызвано ее болезнью, которую мы не скрываем. Это — безусловно — трагедия», - поделилась адвокат.

Она отметила – Плаксина находится «в остром состоянии». В этом случае, считает Сенина, интервьюировать дочь певицы некорректно.

Успенская не будет обижаться на дочь после интервью. Ситуация вызывает у певицы «большую горечь».

«Мать видит больного ребенка, не больше. Ребенка надо спасать», - сообщила Сенина.

Сейчас Плаксина находится в Москве.

Семейный психолог Дарья Бирвар в разговоре с сайтом WHOOPEE.ru заявила, что Успенская и ее дочь «психически нездоровы».

«Требуется привлечение нескольких специалистов: психолога, психиатра и нарколога», - сообщила специалист.

Она считает, что Успенская хочет обеспечить дочь положением в обществе против воли той. Побег Татьяны должен стать для артистки поводом задуматься, считает Бирвар.

Ранее Плаксина дала интервью сайту «Страсти». Она рассказала об отношениях с матерью и личной жизни.