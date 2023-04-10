Помешала прическа: дочь Винокура опозорилась перед гостями на юбилее своего отца

Известный юморист Владимир Винокур отпраздновал 75-летие большим концертом. Коллеги, друзья и родственники артиста пришли поздравить его с юбилеем. Дочь знаменитости подготовила для него подарок, но неожиданно с ней на сцене случился казус. Об этом пишет mk.ru.

Звездная наследница Анастасия презентовала танцевальный номер, который репетировала всего три дня. Девушка является артисткой балета, но в этот раз решила попробовать современные танцы. Она не учла всех тонкостей и попала в неловкую ситуацию.

Красавица вышла на сцену с оригинальной прической – ее волосы были собраны в хвост. Во время исполнения номера, волосы зацепились за правый рукав ее наряда. Из-за этого Анастасия не смогла идеально закончить номер, но все равно завершила начатое.

После выступления Владимир Винокур поспешил помочь дочери, но он так и не смог отцепить ей волосы. Мужчина обратился к присутствующим с просьбой: «Ребят, кто может распутать?».

Наследница скрылась за кулисами, а юморист не растерялся и прокомментировал случившееся.

«У меня реже такое бывает, потому что я с балетом завязал давно. В принципе, вы сами понимаете, я с удовольствием посмотрю этот номер еще раз. Ради папы ребенок такое вытворял! Сейчас только, если косу распутают!» – высказался именинник.

Настя справилась с прической и снова появилась на сцене, повторив свой номер. Ее встретили бурными аплодисментами.

Ранее мы писали о том, Наташа Королева поразила гостей на юбилее Владимира Винокура леопардовым халатом.