Наташа Королёва пришла к Владимиру Винокуру в леопардовом халате

Артист, юморист и художественный руководитель собственного театра пародий Владимир Винокур недавно отпраздновал свой 75-летний юбилей.

Торжество Владимир Натанович решил провести в тёплой компании самых близких друзей, сняв один из лучших ресторанов города. Дресс-код у гостей был соответствующий: классические костюмы и платья в лучших традициях высокой моды. Даже маленький внук Винокура, и тот был одет в пиджачок и чёрные брюки.

Только добрая подруга и соседка народного артиста РСФР Наташа Королёва явилась на праздник в экстравагантном наряде.

Как пишет издание Экспресс газета, певица не изменяет своим традициям постоянно находиться в центре внимания. Супруга Тарзана облачилась в леопардовый халат и красные туфли на высоком каблуке.

Сопровождал красавицу её сын Архип. Молодой человек пришел в бархатном красном костюме и серых кроссовках. Сергей Глушко, муж знаменитости, предпочёл остаться дома.