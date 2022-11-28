«Мир должен знать правду»: стала известна истинная причина гибели принцессы Дианы

В 1997 году принцесса Диана трагически погибла в автокатастрофе, тогда же вместе с ней в машине находился и сын египетского миллиардера Доди Аль-Файед. По основной версии, авария произошла по вине водителя, который сел за руль в нетрезвом состоянии. Тем не менее отец последнего возлюбленного Спенсер Мохаммед Аль-Файед сделал сенсационное заявление, сообщив, что леди Ди и его сын стали жертвами покушения.

По словам мужчины, на момент катастрофы принцесса была беременна. Спецслужбы, узнав о том, что королевская особа ждет ребёнка от мусульманина, подстроили аварию. Кроме того, миллиардер утверждает: факт беременности могло подтвердить вскрытие. Тем не менее, чтобы не допустить скандала, врачи вырезали матку с ребёнком внутри.

Мохаммед заявил, что у него на руках имеются все секретные документы, подтверждающие эти слова. В скором времени они будут переданы Великобритании, и тогда дело о гибели принцессы Дианы возобновят. «Мир должен знать правду», – резюмировал отец Доди.

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