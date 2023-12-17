Поменялись настройки: почему друзья не узнают звезду сериала «Возвращение Мухтара» Александра Носика

Молодая супруга актера Александра Носика, который известен большинству зрителей по телесериалу «Возвращение Мухтара», в сентябре родила ему дочку Валерию. Теперь друзья не узнают 52-летнего артиста, впервые ставшего отцом. Знаменитость поделился радостью в эфире передачи ["Ты не поверишь!"]https://www.ntv.ru/peredacha/ne_poverish/m12644/o738956/) на НТВ.

Носик был женат дважды. Шестилетний брак с бизнесвумен Ольгой фон Зингер не сложился. Настоящее семейное счастье актер обрел лишь на второй раз, повстречавшись с девушкой по имени Илона. По словам друзей Александра, он без ума от своей избранницы и звонит ей при первом удобном случае.

А три месяца назад Илона подарила супругу первого в его жизни ребенка. Носик стал отцом в 52 года. Актер считает, что данное событие не только изменило его жизнь, но и его самого в целом.

«Когда появляется ребенок, это меняет какие-то настройки. Ты становишься более ранимым, более беспокойным, более озабоченным, более ответственным», — рассказал звезда сериала «Возвращение Мухтара».

Ранее сообщалось, почему Александр Носик стал реже появляться на людях. В жизни актера произошли два события — родилась дочь и умерла мама.