Поматросил и бросил: тайные подробности из личной жизни любвеобильного Баскова

14 февраля все пары отмечают День влюбленных. Для многих поклонников Николая Баскова его личная жизнь является загадкой: он никогда не распространялся о своей второй половинке, поэтому, как и с кем он проведет этот день — неизвестно. Однако журналистам из «КП» удалось узнать о любовных похождениях певца в молодости. Трогательной историей поделилась учительница Баскова.

По воспоминаниям Людмилы Яковлевой, уже в 5 классе мальчик пользовался спросом у противоположного пола. Но больше всех Николаю симпатизировала одноклассница Татьяна. Ради нее Басков очень старался и даже «галстук гладил», чтобы произвести впечатление.

«По его просьбе я их даже посадила вместе, он галстук гладил, чтобы ей понравиться. Девочка гордилась, что Коля за ней ухаживал», — высказалась Яковлева.

Однако Людмила Федоровна поспешила добавить: как только в класс пришла новенькая ученица, Басков сразу же забыл о Татьяне и переключил все внимание на Ольгу.

Ранее Николай Басков впервые рассказал о самочувствии после перенесенной операции. Подробности читайте в этой статье.