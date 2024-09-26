«Пользуйся московским транспортом»: Тина Канделаки высмеяла лишенного прав Сарика Андреасяна

Тина Канделаки подарила Сарику Андреасяну карту «Тройка» после лишения прав. Об этом стало известно из соцсетей медиаменеджера.

Тина Канделаки отреагировала на новость о лишении водительских прав Сарика Андреасяна. Глава ТНТ пошутила над режиссером и посоветовала начать пользоваться проездным.

«Всем каналом решили тебе сделать подарок. Вот, пожалуйста, это карта „Тройка“, пользуйся московским транспортом, московский транспорт — самый лучший, самый чистый и самый надежный в мире», — заявила она.

Канделаки отметила, что не смогла бросить друга в беде, поэтому поделилась советом.

Напомним, Сарика Андреасяна лишили водительских прав на полтора года за езду в состоянии алкогольного опьянения 24 сентября. В его крови обнаружили 0,403 промилле.

Ранее мы писали о том, что Сарик Андреасян обжалует решение суда о лишении его прав за пьяную езду.