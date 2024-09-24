Сарика Андреасяна оштрафовали и лишили прав за езду в пьяном виде. Режиссер прокомментировал случившееся, утверждая, что за день до этого выпил букет вина.

По словам Андреасяна, его кто-то подставил из-за зависти.

«Многим людям очень тяжело дается мой успех и поэтому у меня пытаются отобрать права, средь бела дня окружают и устраивают шмон машины и меня, царапают машину моей жены», — написал режиссер в своем Telegram-канале.

Автор фильма «Онегин» считает, что кто-то очень сильно попросил его остановить в тот вечер. Как пояснил Сарик, полицейским он честно сказал, что выпил за сутки бокал вина. После якобы госавтоинспекторы «устроили шоу, будто поймали особо опасного человека». Прямо там режиссер сдал тест, результат которого не видел лично.

Юрист режиссера судится по этому поводу пять месяцев и на решение суда о лишении прав также подал апелляцию. Сарик просит не писать о нем глупостей и не обвинять в том, что не совершал.

Напомним, 28-летняя жена режиссера Лиза Моряк в феврале 2023 года родила дочь Элизабет. В дальнейшем актриса хочет завести еще детей.