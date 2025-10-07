Пользователи Сети заподозрили звезду в обмане: Любовь Успенская могла отменить концерты не из-за перелома руки

Певица Любовь Успенская отменила ближайшие концерты из-за перелома руки. Однако пользователи Сети усомнились в причине. Они заподозрили исполнительницу в обмане — поклонников насторожило ее лицо.

«Абзац» узнал у косметолога Марият Мухиной, что, вероятнее всего, произошло с Успенской. По словам специалиста, певица могла столкнуться с последствиями косметологических процедур или их побочным эффектом. Иногда подобное наступает, если не следовать рекомендациям по уходу после оказания услуги. Так, исполнительнице следовало осторожнее заниматься йогой и не посещать сауны и бани.

«Одна из причин «надутого» лица — это филлеры и их миграция. Щеки надуваются из-за удержания жидкости. При этом лицо у Любови Успенской еще и «плывет» из-за перемещения или перераспределения объема филлеров в тканях. Иногда такие побочные эффекты связаны с несоблюдением процедурных рекомендаций. Она занимается йогой и часто использует перевернутые позы. Также биостабильность филлеров нарушается из-за саун и бань, массажей лица и тела», — рассказала косметолог.

Ранее директор Успенской прокомментировал получение ей травмы. По его словам, специалисты, которые помогли певице, совершили настоящее чудо.