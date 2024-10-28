«Ползает на полу в непотребном виде, а вы снимаете»: адвокат Любови Успенской обратилась к «друзьям» ее дочери

В СМИ по-прежнему не утихает обсуждение скандальной истории пропажи дочери певицы Любови Успенской, «сбежавшей» от матери в Израиль. Друг Татьяны Плаксиной, у которого жила девушка, рассказал об угрозах артистки и заявил, что она насильно поместила наследницу в психбольницу. Адвокат Любови Успенской Елена Сенина выступила с обращением к «друзьям» ее дочери, передает StarHit.

Елена Сенина от лица певицы обратилась к тем, кто решил, что «мать должна оправдываться за то, что спасает своего ребенка». Адвокат призвала не выносить обвинения в публичное пространство и телешоу, а обращаться в правоохранительные органы. Любови Успенской обвинила «друзей» Татьяны Плаксиной в том, что они снимают ее «в непотребном виде» и публикуют эти кадры в Сети.

«К вопросу о том, чтобы „девочке“ дали свободу. „Девочка“, как вы ее инфантильно называете, уже однажды поехала свободно покататься. После этого ей собирали лицо многочисленные пластические и челюстно-лицевые хирурги страны за огромные мамины деньги. Как только она оказывается в вашей компании, она почему-то ползает на полу в каких-то ночных заведениях в непотребном виде, а в этот момент вы берете и снимаете видео и выкладываете его в Интернет», — высказалась Елена Сенина.

Адвокат заявила, что они с артисткой больше не собираются «оправдываться» за то, что Любовь Успенская «заботится о своей дочери». Елена Сенина отметила, что тема с пропажей и удержанием Татьяны Плаксиной в клинике закрыта, и призвала «экспертов» следить за своей жизнью.

Напомним, 2 октября в СМИ появилась информация об исчезновении Татьяны Плаксиной. Любовь Успенская и ее окружение связывали пропажу девушки с ее поездками в ДНР и ЛНР. 3 октября стало известно, что дочь певицы находится в Израиле, а 7 октября девушка вернулась в Москву. Позднее Татьяна Плаксина заявила, что пыталась скрыться от преследования матери.

Ранее сообщалось о том, что дочь Любови Успенской заявила, что мать «искалечила» ее, пытаясь во всем контролировать и не отпуская от себя.