«Она меня искалечила»: дочь Любови Успенской заявила, что сбежала в Израиль от матери

Дочь Любови Успенская призналась, что пыталась сбежать от матери в Израиль.

Недавно в сети появилась информация о пропаже Татьяны Плаксиной. Позже ситуация разрешилась: выяснилось, что девушка находится Израиле, где она записала интервью и рассказала о том, почему решилась на загадочное исчезновение.

По словам 34-летней Татьяны, она пыталась скрыться от преследований матери. Плаксина заверила в том, что Успенская полностью контролирует ее жизнь и не дает возможности на самостоятельные решения. Любовь даже запрещает дочери исполнять ее собственные композиции и заставляет выступать вместе с ней на концертах против ее же воли, но при этом девушке гонорар не выплачивает.

«Неадекватная, тираническая мать... Она меня до такой степени запугала, искалечила... Я была неспособна ни на что другое, чем ходить с ней за ручку на концерты, петь с ней песенки... Это она меня все заставляла петь. Она мне даже запретила играть эту музыку в доме... Я была ее содержанкой... Никогда она меня не отпускала от себя, и в этом вся суть этой истории. Должно же было это когда-нибудь закончиться?!»", — разоткровенничалась Татьяна в шоу «Ты не поверишь!».

Плаксина также рассказала и о самом побеге. Она призналась, что ей пришлось дождаться, пока стемнеет, чтобы не попасться на глаза помощникам Успенской, работающим в их дома. Татьяна сообщила, что ей пришлось перелезть через забор и пробежать через весь элитный поселок до автомобиля, который помог добраться до аэропорта.

Ранее мы писали о том, что адвокат Любови Успенской ответила на заявления дочери певицы об изнасиловании.