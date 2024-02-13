«Полюбить себя»: Вера Брежнева рассказала, что помогло ей пережить развод с Константином Меладзе

Певица Вера Брежнева предпочитает не обсуждать причины развода с продюсером Константином Меладзе. Однако недавно бывшая солистка группы «ВИА Гра» решила поделиться с подписчиками в соцсети, что помогло ей восстановиться после развода. Об этом пишет «Центральная служба новостей».

«Фокус на себе, своей жизни. Полюбить себя. Стать себе лучшим партнером, интересным, счастливым. Двигаться вперед, жить. Исполнять отложенные мечты и желания», — написала Вера Брежнева.

Также певица призналась, что научилась любить жизнь несмотря ни на что и ежедневно ищет поводы для радости и благодарности. Кроме того, Вера Брежнева продолжает заниматься творчеством. Так, уже завтра она собирается отправиться в Казахстан на выступление в Астане.

Напомним, роман Веры Брежневой и Константина Меладзе начался, когда певица была в составе группы «ВИА Гра». В 2015 году они поженились. Однако в 2023 году стало известно о том, что брак певицы и продюсера распался.

Ранее сообщалось о том, что певица Алсу впервые заговорила о муже на фоне слухов о разводе.