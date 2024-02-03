«Дарит цветы, подарки»: певица Алсу впервые заговорила о муже на фоне слухов о разводе

В последнее время СМИ писали возможном о разводе певицы Алсу с ее супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. Но артистка опровергла эту информацию.

Алсу состоит в браке со своим мужем уже 18 лет. Но длительные отношения не повлияли на чувства супругов. Певица призналась, что Ян ее постоянно радует и делает сюрпризы.

«Муж дарит цветы, подарки», — приводит слова исполнительницы хита «Зимний сон» Kp.ru.

Слухи о разводе возникли, в том числе из-за нового имиджа певицы. Но Алсу объясняет, что они никак не связаны с отношениями. Летом артистке исполнилось 40 лет, и она считает, что этот возраст стал лучшим в ее жизни.

Этой весной Алсу и Ян отметят 18-ю годовщину свадьбы. Предложение своей возлюбленной бизнесмен сделал в Париже. У пары родилось трое детей — Сафина, Микелла и Рафаэль.

Напомним, в конце января певица Алсу впервые за долгое время вышла в свет с кольцом на безымянном пальце.