«Полюбила ее всей душой»: певица Жасмин раскрыла свое отношение к невестке

Певица Жасмин, сын которой недавно женился, рассказала о своем отношении к невестке. В беседе с HELLO! исполнительница хита «Обручальное кольцо» призналась, что не сразу поняла, насколько серьезно настроен ее сын Михаил, но со временем полюбила свою невестку Еву.

«Я поняла, что происходит что-то серьезное, когда увидела, как сияют его глаза. А Ева в вечер знакомства показалась мне очень милой, скромной и обаятельной. Для сына было важно, чтобы его избранница мне понравилась. Мы старались встречаться почаще, чтобы лучше узнать друг друга. Потихоньку Ева стала раскрываться, я тоже полюбила ее всей душой», — поделилась Жасмин.

Артистка раскрыла, что даже передала сыну семейную реликвию.

«В конце ноября сказала сыну, что, если он по-прежнему уверен в своем желании сделать ей предложение, я не против. И передала ему нашу семейную реликвию — кольцо, которое досталось мне от мамы первого мужа, Мишиного папы, чтобы он подарил его Еве. Когда-нибудь Ева передаст его своей невестке», — отметила певица.

Также Жасмин рассказала подробнее о своей невестке. По словам знаменитости, семья Евы Хачатурян не имеет отношения к шоу-бизнесу. Девушка профессионально занимается фигурным катанием.

«Вероника, мама Евы, поклонница Татьяны Навки и Романа Костомарова, поэтому девочка с раннего возраста занималась танцами на льду. С 14 лет она уже тренировалась у Александра Жулина. Кстати, букет невесты поймала Саша — дочь Александра Жулина и Татьяны Навки, бывают же такие совпадения!» — рассказала артистка.

Жасмин добавила, что в 18 лет Ева получила травму и была вынуждена уйти из большого спорта. Затем девушка поступила в Институт физкультуры и спорта, около двух лет была PR-менеджером Аделины Сотниковой и теперь планирует создавать ледовые шоу.

Ранее сообщалось о том, что Жасмин рассказала о свадьбе сына, на которую было потрачено более 10 миллионов рублей.