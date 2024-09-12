«Полузабытое прошлое»: Никас Сафронов заявил, что Алла Пугачева пожалела о решении уехать из России

Художник Никас Сафронов находился в дружеских отношениях с певицей Аллой Пугачевой. Он признался, что после ее отъезда из России не общался с исполнительницей хита «Арлекино», но выразил уверенность, что она хочет вернуться.

«Алла, конечно, была не права, уехав из России. Возможно, она сама уже не раз пожалела об этом поступке. Мы давно не общались, я не в курсе ее планов, но, вполне вероятно, она хочет вернуться», — сказал Сафронов в беседе с изданием StarHit.

Художник также заверил, что россияне простят Пугачеву и продолжат любить ее как певицу.

«У нас народ великодушный: он обычно пожурит-пожурит, да и простит. Ведь Пугачева — неглупая женщина и, наверное, давно поняла, что на самом деле происходит в мире», - отметил Никас.

При этом он признал, что вернуть былой статус Алла Борисовна уже не сможет, так как в последние годы возник новый пласт артистов, появилось новое поколение людей, «для которых Пугачева — это полузабытое прошлое».

Ранее продюсер Степан Разин рассказал о поступавших ему угрозах из-за публикации, которая не понравилась Алле Пугачевой. Он пояснил, что в конце 90-х выпускал собственную газету, в одном из номеров которой вышла статья с критикой голоса исполнительницы хита «Арлекино».