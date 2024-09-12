«Она не желала слушать»: Алла Пугачева грозилась «закопать» известного продюсера из-за статьи в газете

Продюсер Степан Разин рассказал о поступавших ему угрозах из-за публикации, которая не понравилась Алле Пугачевой. Он пояснил, что в конце 90-х выпускал собственную газету, в одном из номеров которой вышла статья с критикой голоса исполнительницы хита «Арлекино».

Пугачева увидела материал, в котором говорилось о том, что у нее прокуренный голос, и пришла в ярость. После этого, по словам Разина, певица лично позвонила ему и потребовала удалить статью, угрожая «закопать».

«А как я уберу, если газета уже в продаже?! Пытался что-то объяснить. Но она не желала слушать. Прокричалась и трубку бросила», — поделился продюсер в интервью NEWS.ru.

При этом он подчеркнул, что дальше угроз дело не дошло. По мнению Разина, Пугачевой просто надо было «выпустить пар».

Продюсер также не стал отрицать, что Алла Борисовна действительно была влиятельной персоной. Певица могла решить любой вопрос, который входил в сферу ее интересов. При этом договориться она могла и с чиновниками, и с бандитами.

«Но она точно не контролировала весь шоу-бизнес. У нее не было бы времени на это и, главное, мотивации», — сказал Разин.

Говоря об артистах, которые сейчас обвиняют Пугачеву в том, что она якобы закрыла им путь на сцену, продюсер отметил, что это просто удобный способ оправдать собственные неудачи. Он заверил, что Алла Борисовна никак не могла повлиять на карьеру музыкантов, чьи хиты звучали из «каждого утюга».

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*Признан иностранным агентом на территории России