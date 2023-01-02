Полуголая Кристина Асмус опозорилась в Дубае, распивая шампанское из горла

Актриса Кристина Асмус открыла шампанское и выпила напиток прямо из бутылки, закусив мандарином. Распивая алкоголь, она произнесла: «С Новым годом».

Затем она повторила сделанное, но шампанское потекло в руке актрисы. Примечательно, что Асмус была в топе с глубоким декольте и белых брюках. С ней находилась дочь Настя.

Распивающая алкоголь из горла Асмус встречала Новый год с ребенком в Дубае.

В ее аккаунте в соцсетях можно увидеть публикацию, на которой актриса также пьет некий напиток из большой емкости. В посте Асмус написала: «Как вы? Где? Скока время? Какой год?»

Ранее комик Гарик Харламов заявил, что оставил бывшей жене Кристине Асмус «облеванный» и «обоссанный» дом. После этих слов пара начала публичные разборки: экс-супруга заявила, что никакой недвижимости после распада семьи она не получила и вынуждена жить с Харламовым в его особняке.