Полуголая Клава Кока прильнула к Светлакову и Родригезу своими прелестями

Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) сейчас занимает место в качестве жюри в шоу «Маска. Танцы». Во время очередного выпуска она решила блеснуть своими формами.

Клава Кока надела откровенный топ, еле скрывающий ее прелести. Мужчины были в восторге, а на совместном фото Светлаков и Родригез и вовсе с горящими глазами расплылись в улыбке.

Ранее мы писали о провальном концерте Клавы в Москве, когда она не попадала в ноты.