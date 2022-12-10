12:04, 10 декабря 2022
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Полуголая Клава Кока прильнула к Светлакову и Родригезу своими прелестями
Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) сейчас занимает место в качестве жюри в шоу «Маска. Танцы». Во время очередного выпуска она решила блеснуть своими формами.
Клава Кока надела откровенный топ, еле скрывающий ее прелести. Мужчины были в восторге, а на совместном фото Светлаков и Родригез и вовсе с горящими глазами расплылись в улыбке.
Ранее мы писали о провальном концерте Клавы в Москве, когда она не попадала в ноты.
Источник фото:соцсети
Автор:Галина СьюТеги: