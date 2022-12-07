Клава Кока сделала заявление после грандиозного провала на концерте в Москве

«Magic Show Бал Клавы Коки» прошел 4 декабря на ЦСКА-арене. Певица рекламировала его ни один месяц и говорила, что это будет масштабный и зрелищный концерт, который запомнится всем зрителям. И он стал действительно грандиозным, но провалом.

Шоу, билет на которое стоило немалых денег, полностью разочаровало публику. После окончания мероприятия люди в Сети писали, что был ужасно поставлен звук, плохая организация самого концерта, да и Клава не всегда попадала в ноты. Фанаты подметили, что из-за напряженного рабочего графика Кока выглядела очень уставшей, и ее реальное состояние было не скрыть на сцене. Напомним, что кто-то на это провальное шоу купил билет за 10 миллионов рублей.

Сама певица сильно расстроилась из-за неудавшегося концерта. Она сообщила в личном блоге, что многое было не реализовано, и звук был действительно ужасен. Клава Кока пообещала провести работу над ошибками и в следующий раз организовать все намного лучше.

Отметим, что в этот день на одной сцене с Клавой выступили артисты, с которыми у нее есть совместные треки. Среди них Егор Крид, Сергей Жуков, Niletto, Мари Краймбрери и Артур Пирожков.

Ранее стало известно, что блогер Дава записал совместный трек с Ларисой Долиной. Певица провела оценку вокальных данных молодого артиста и вынесла свой вердикт.