Получившую деньги от Ларисы Долиной курьера оставили под стражей. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Представители Анжелы Цырульниковой, которая подозревается в сотрудничестве с мошенниками, продавшими квартиру Ларисы Долиной, накануне выступили с жалобой на меру пресечения курьеру. Они просили изменить ее на более мягкую — сейчас женщина содержится в СИЗО.

27 августа Московский городской суд оставил постановление о заключении под стражу в силе, не удовлетворив жалобу адвокатов женщины.

Напомним, ранее Цырульникова подтвердила, что забрала у Ларисы Долиной мешок с деньгами, который позже отвезла в назначенную точку, где некие люди пополнили ими криптокошелек. Как объясняла девушка, она думала, что помогает следственным органам, которые рассказывали о мошенниках.

Ранее мы писали о том, что обманутая мошенниками Долина запретила комментировать ситуацию с ее квартирой.