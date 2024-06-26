Получивший «Золотую маску» композитор Дмитрий Курляндский отказался от награды

48-летний композитор Дмитрий Курляндский решил отказаться от «Золотой маски». Он был удостоен награды в номинации «лучшая работа композитора», для него это вторая премия.

О решении Курляндского сообщает РБК.

Композитор объяснил решение действиями России на Украине, а также внутри страны. Еще одна причина – дела в отношении создателей спектакля «Финист – Ясный сокол».

«Конечно, принять эту «Маску» я не могу…», - высказался Курляндский.

Он отметил, что сегодня в стране и театрах многие замечательные люди «буквально поставлены к стенке», но продолжают служить правде и чести.

Композитор удостоен награды за спектакль «Катерина Измайлова» - это постановка пермского театра. Работу над музыкой для него Курляндский закончил за месяц до СВО.

В 2021 году Курляндского отметили «Золотой маской» за оперу «Октавия. Трепанация».

Композитор является уроженцем Москвы. В соцсетях Курляндского указано, что сейчас он живет в Париже.

Ранее сообщалось, что актриса Елизавета Боярская получила две «Золотые маски».