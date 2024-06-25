38-летняя актриса Елизавета Боярская получила две «Золотые маски»

В Москве состоялась XXX театральная премия «Золотая маска», на которой была награждена актриса Елизавета Боярская. Она получила две награды. Об этом сообщает Интермедиа.

Торжественная церемония состоялась 24 июня в Театре имени Вахтангова. Заветные статуэтки дочь Михаила Боярского получила в качестве актрисы спектакля «Чайка». Постановка выиграла в номинации «Лучшая работа режиссера драматического театра». На сцене ее приняла Елизавета. Также она забрала награду в специальной номинации «Лучший актерский дуэт». Ее она разделила с коллегой Игорем Черневичем.

Отметим, что Елизавета Боярская пошла по стопам знаменитого отца и стала строить актерскую карьеру. Одна из самых ее ярких ролей была в фильме «Ирония судьбы. Продолжение». Также актриса снималась в проектах «Анна Каренина», «Великая», «Статус: свободен» и других. Кроме того, она активно играет в театральных постановках.

К слову, муж Елизаветы тоже актер. Она уже много лет в браке с Максимом Матвеевым. И хоть пара редко делится подробностями личной жизни, она считается одной из самых крепких в отечественном кинематографе.

Ранее Елизавета Боярская спровоцировала разговоры о третьей беременности.