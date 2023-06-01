Получивший статус иноагента Лева* из «Би-2» подставил группу на 100 миллионов рублей

На днях стало известно, что в реестре иноагентов произошло пополнение. Уже больше года открыто заявлявший о своей антироссийской позиции солист группы «Би-2» заполучил статус, который активно сейчас пытаются оспорить и Земфира*(Признана иноагентом на территории РФ), и Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ). Теперь положение в стране не только самого Левы (Игоря Бортника*) (Признан иноагентом на территории РФ), но и всего музыкального коллектива оказалось незавидным.

Дело в том, что новый статус накладывает на артистов определенные ограничения, из-за которых они практически лишаются возможности зарабатывать в России. Год, несмотря на открытый протест к происходящему в мире, группе удавалось продолжать выступать и получать огромные гонорары. По информации издания Life.ru, «Би-2» получили за 2022 год около 100 миллионов рублей. Однако такие суммы отныне останутся для них в прошлом.

Согласно закону, они больше не смогут просто так распространять свое творчество в России. Для этого вся их продукция должна быть помечена, что она произведена иноагентом. Кроме того, из-за этого статуса у них в несколько раз сокращается аудитория, так как теперь их музыку не смогут слушать лица, не достигшие 18-летнего возраста. А это означает их полное отсутствие на радио и телевидении.

С выступлениями все тоже теперь у коллектива будет плохо, поскольку в отношении иноагентов действует запрет на организацию и финансирование публичных мероприятий.

Отметим, что пока самого Леву* его новый статус не особо волнует. Он объявил, что больше не вернется в Россию, так как у него есть паспорт Израиля и новый дом. А зарабатывать группа теперь планирует за границей. До конца года у них запланировано около 30-ти концертов в США и Европе. Правда, площадки довольно маленькие и уж точно не стадионы.

Ранее стало известно, что Максим Галкин начал удалять из Сети ролики со своими антироссийскими высказываниями.

*(Признан иноагентом на территории РФ)