«Будь, пожалуйста, здоровенькой»: коллега Светланы Немоляевой раскрыл правду о состоянии актрисы

Народный артист России Эммануил Виторган поздравил актрису Светлану Немоляеву с 86-летием. В своем поздравлении он намекнул на состояние коллеги, которое еще в январе было сложным из-за сломанной ноги.

«Дорогая Светочка! Дорогая моя партнерша! Поздравляю тебя с днем рождения! Будь, пожалуйста, здоровенькой! Спасибо тебе за 30 лет совместной службы в театре Маяковского», - написал Виторган 18 апреля.

Поклонники поддержали актера и также пожелали Немоляевой «здоровья и долголетия». Многие писали: «Мы вас любим. Живите долго и будьте здоровой».

В январе этого года мы сообщали, что Немоляева вернулась к инвалидной коляске из-за сломанной ноги. Еще в декабре она играла в спектаклях с тростью.

Актриса продолжила ежедневно заниматься телом и делать зарядку даже лежа.

Недавно Немоляеву приглашали сняться в фильме «12 стульев». Артистка сначала отказывалась, потому что «не хотела умирать в кадре».