Получившая перелом ноги Кристина Асмус раскрыла метод поддержки от дочери

Актриса Кристина Асмус показала в своем блоге фото с записками на костылях. Оказалось, что дочь таким образом хотела поддержать мать.

Анастасия писала и оставляла на костылях послания для Асмус. Дело в том, что актриса несмотря на проблемы со здоровьем ездит на съемки, но каждое утро ее подбадривают записки от дочери.

Асмус также раскрыла, как сейчас проходят съемки очередного фильма. Коллеги по площадке носят ее на руках, поскольку это хороший вариант передвижения для актрисы из-за гипса.

Напомним, что врачи обнаружили у Кристины Асмус перелом ноги со сложным смещением. Актрисе делали операцию на левой стопе. Звезда жаловалась на высокую температуру, уколы в живот, а также рассказывала, что ее рвало 15 часов подряд.

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