Литвинова раскрыла истинное отношение к мужу Бондарчук

Светлана Бондарчук недавно вспомнила слова близкой подруги Ренаты Литвиновой о ее муже Сергее Харченко.

Оказалось, что Литвинова приходила к телеведущей в гости в начале ее отношений с Харченко. Понаблюдав за возлюбленным подруги, актриса предупредила Светлану и назвала Сергея «домашним деспотом».

Бондарчук на своем YouTube-канале «Света вокруг света» объяснила, что в каждой шутке есть доля шутки, но частично согласилась с Литвиновой. Она призналась, что поначалу видела в Сергее простого и легкого парня, но вскоре столкнулась с его истинным характером, пишет StarHit.

Напомним, что Светлана Бондарчук замужем за продюсером Сергеем Харченко, и в августе 2023 года они объявили о рождении ребенка.

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