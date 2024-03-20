Получившая гражданство России Любовь Успенская пожаловалась на хейт

Певица Любовь Успенская рассказала, что после получения российского гражданства против нее была организована травля в Сети. В частности, появились слухи, что 70-летняя артистка употребляет наркотики.

Как пояснила Успенская, оскорбительные комментарии пишут пользователи с Украины.

«Ну, я хотела бы ответить, но не буду. Потому что я считаю, что это недостойно вообще. Сказать в ответ: вы сначала разберитесь со своим президентом по наркомании, а потом будем говорить обо мне», — заявила Успенская в беседе с Пятым каналом.

Несмотря на хейт, исполнительница хита «Кабриолет» подчеркнула, что с гордостью проживает в России, где у нее много поклонников. Кроме того, российский паспорт получила и дочь певицы Татьяна Плаксина.

«Стать гражданкой России — это была моя мечта уже много-много лет, и наконец-то моя мечта сбылась. И не только моя. И моей дочери, она тоже получила гражданство, хотя родилась в Америке, но Россию считает своей Родиной. И никогда не хочет в Америку», — сказала Успенская.

Ранее сообщалось, что родившаяся в Киеве певица Любовь Успенская получила российское гражданство. В 1978 году она эмигрировала из СССР в США и проживала сначала на Брайтон-Бич в Нью-Йорке, а после перебралась в Лос-Анджелес. В 2003 году Успенская вернулась в Москву, но не отказалась от американского паспорта.