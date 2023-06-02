Получит не миллиарды: какие объекты недвижимости достанутся Диане Гурцкой после смерти мужа

Певица Диана Гурцкая осталась вдовой после смерти мужа Петра Кучеренко 20 мая. Появилась информация, какие объекты недвижимости достанутся ей и сыну в наследство от супруга. Речь идет не о миллиардах долларов.

У Кучеренко была квартира в Москве. Ее стоимость оценивается примерно в 45 млн рублей.

Чиновник владел двумя земельными участками, гаражом и еще одной квартирой площадью 130 квадратных метров. В ней сделан люксовый ремонт, есть небольшой спортивный зал, несколько спален.

Об это пишет издание Popcake со ссылкой на «Автопарус».

Напомним, Кучеренко скончался во время возвращения из командировки. Самолет с ним посадили в Минеральных водах – аэропорт Волгограда не принял борт. Медики пытались реанимировать Кучеренко, но спустя некоторое время констатировали смерть. Звучала информация, что перед смертью муж Гурцкой пережил сильный стресс. Речь шла о смерти отца, с которым мужчина был очень близок.

Кучеренко похоронили 24 мая на Троекуровском кладбище. После траурной церемонии сыну умершего вручили подарок в деревянной коробке, от которого у всех выступили слезы.