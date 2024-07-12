Получит деньги и направит в поддержку Украины: правозащитный центр попросил отменить концерт Кортнева в Москве

В Москве призвали отменить концерт музыканта Алексея Кортнева, который запланирован на 17 июля. С соответствующей инициативой в прокуратуру города обратились представители правозащитного центра «Сорок сороков».

Обращение активистов оказалось в распоряжении издания «Абзац».

В нем говорится, что в 2022 году Кортнев высказывался против спецоперации.

«Деньги, полученные А. Кортневым и участниками группы «Несчастный случай» за участие в мероприятиях на территории Российской Федерации могут быть направлены в поддержку Украины…», - сказано в тексте заявления.

Правозащитники попросили принять меры к запрету проведения мероприятия 17 июля. Обращение было направлено 12 числа.

Ранее журналистка Ксения Собчак поддержала группу «Кис-Кис», которую собираются проверить. Ведущая отметила, что коллектив живет в России, ведет открытые соцсети и никогда не просил «донатить ВСУ». Собчак известно, что музыканты призывали аудиторию помочь пострадавшим при теракте в «Крокусе» и в Белгороде, а также сами отправили «ощутимые суммы».