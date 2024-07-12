«Бесит ложь»: Собчак поддержала группу «Кис-Кис», которую собираются проверить после внимания Мизулиной

Журналистка и ведущая Ксения Собчак поддержала группу «Кис-Кис», которую могут проверить после внимания главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она уверена, что коллектив «не донатил ВСУ и никогда к этому не призывал».

Мнением Собчак поделилась в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Журналистка отмечает, что людей «готовы распять за выдумку, которая родилась в больных головах». Собчак заявила, что музыканты из «Кис-Кис» живут в России и ведут открытие соцсети.

«А донатить свою аудиторию они призывали только пострадавшим в «Крокусе» и Белгороде (за что большое спасибо). И сами отправили им ощутимые суммы», - говорит Собчак.

Вместе с тем журналистка отметила, что у нее «нет какой-то симпатии к группе» и она такое не слушает.

«Меня просто бесит ложь и слепое желание ей верить», - написала Собчак.

Ранее Мизулина сообщила, что направит обращение в Генпрокуратуру, чтобы группа прекратила выступать и зарабатывать деньги в России.