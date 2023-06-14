Получилось как с Галкиным*: суд в Москве отказался удалять певицу Земфиру* из реестра иноагентов

Иск певицы Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ) о снятии статуса иноагента отклонен. О решении Замоскворецкого суда Москвы сообщает ТАСС.

Артистка требовала признать решение о включении ее в реестр иноагентов незаконным.

14 июня суд огласил решение: «В удовлетворении исковых требований отказать».

Представитель Минюста привел несколько аргументов, требуя оставить Земфиру* в реестре и отклонить ее требования. По словам ответчика, певица в публикациях в соцсетях осуждала действия России. Кроме того, в распоряжении ведомства оказалась справка о получении ею финансовой поддержки из-за границы.

Защита певицы утверждает, что не видела документы – они, якобы, закрыты. Публикации же певицы являются ее мнением, отметил адвокат.

Земфира* попала в реестр иноагентов в феврале этого года. Недавно стало известно, что она получила гражданство Франции.

Певица отрицает этот факт. Она заявила, что «любит» свою страну и платит налоги в РФ.

Недавно аналогичные иски подали другие звезды, в частности, юморист Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ). Суд также отказал в удовлетворении иска. Позже стало известно, что семья Галкина* надеялась на положительное решение.

*Певица Земфира и юморист Максим Галкин признаны иноагентами на территории РФ