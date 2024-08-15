32-летний певец SHAMAN выступил на Запорожской АЭС после пожара из-за атаки ВСУ

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выступил с концертом для сотрудников Запорожской атомной электростанции. Артист посетил АЭС 14 августа, несмотря на произошедший там ранее пожар после атаки беспилотниками ВСУ.

Как рассказали Газете.Ru в пресс-службе SHAMANа, он исполнил для работников станции свой новый хит «Душа нараспашку».

Кроме того, Ярослав выступил в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне.

11 августа ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на одной из градирен возник пожар, который вскоре удалось потушить.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал в своем Telegram-канале песню SHAMANa «Я русский», в котором слова припева были изменены на «Я курский». Позже пресс-секретарь артиста опроверг причастность певца к треку и предположил, что он был создан с помощью нейросетей.