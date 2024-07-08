«Получила удовольствие»: Шаляпин заявил, что женщина должна оставлять наследство не внукам, а любовнику

Певец Прохор Шаляпин объяснил, почему женщинам в возрасте стоит оставлять наследство молодым любовникам, а не внукам. Он убежден, что родственники не оценят такой жест, а от спутника она получит удовольствие.

Знаменитость стал гостем шоу на Rutube-канале «ШоуДо» и порассуждал и личной жизни. Ведущий не мог обойти стороной тему возрастных женщин, которых в жизни Прохора было не так уж и мало. Звезда не скрывает, что ему интересны подобные отношения. А кроме того, высказался на тему наследства. Шаляпин убежден, что женщина должна оставить все молодому любовнику, а не внукам.

«Я считаю, что это честные взаимоотношения. Считаю, что это более честно, чем, допустим, внуку бы она оставила, который даже не оценит иногда. Профукает, неважно, потратит, и спасибо не скажет! А здесь женщина хотя бы получила какое-то удовольствие, продлила себе жизнь», – высказался певец.

В этом же интервью Шаляпин высказался о том, что не пошел бы «по этому пути с бабушками», если бы рядом с ним были люди, которые находятся рядом с Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом SHAMAN. При этом он заявил, что не осуждает коллегу.

Ранее мы писали о том, что музыкант Александр Добронравов раскрыл секрет семейного счастья. Он заявил, что над отношениями нужно работать, а главное – любить и уважать друг друга. При этом жена всегда должна быть рядом «на контроле».