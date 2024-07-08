«Чтобы жена была всегда рядом на контроле»: Добронравов раскрыл секрет семейного счастья

Музыкант Александр Добронравов раскрыл секрет семейного счастья и заявил, что жена всегда должна быть рядом «на контроле». Он поделился своими взглядами в День семьи, любви и верности в беседе с mk.ru.

Знаменитость счастлив в браке с супругой Еленой 23 года. Он признался, что в семье все должны с уважением относиться друг к другу и любить. Он убежден, что годы неподвластны этим чувствам.

«Есть и еще один момент: никогда не нужно расставаться, чтобы жена была всегда рядом на контроле. Как она у меня, так и я у нее. И в этом нет ничего плохого, как может кому-то показаться», – поделился музыкант.

Добронравов подчеркнул, что если в отношениях пропадает любовь, то уходит и все остальное. Семейное счастье необходимо контролировать, а над отношениями нужно работать.

Говоря о своих обязанностях в семье, мужчина, смеясь, ответил, что ходит в магазин. Но потом дал более развернутый ответ.

«Главная обязанность – это зарабатывать деньги, любить семью и землю, на которой живешь. А я живу в деревне, поэтому у меня более ответственное отношение к очагу», – добавил звезда.

Мужчина рассказал, что у него четверо детей – трое сыновей и дочь. При этом все наследники отличаются, и к каждому нужен свой подход. Музыкант признался, что старается помогать детям не деньгами, а поступками.

«Они устроены и обеспечены, поэтому помощь – это главное воспитание», – убежден артист.

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