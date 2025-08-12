Получила удар по репутации: почему бывшая жена любовника Полины Дибровой публично защищает его

Бывшая жена предполагаемого любовника Полины Дибровой защищает его неспроста. Выяснилось, что Юлия Гольдорт до сих пор владеет их совместным бизнесом, который терпит убытки из-за скандала со звездным разводом. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Недавно в скандал Дмитрия и Полины Дибровых вмешалась первая жена предполагаемого любовника модели. Юлия Гольдорт «прошлась» по «обманутой» супруге Романа Товстика, заявив, что много лет назад Елена увела у нее мужа. Женщина также утверждала: соперница совсем не занималась детьми, бросив их на нянь и уехав за границу.

«Все жалеют Лену - бедную, несчастную, но по факту более ушлого человека я не встречала в своей жизни! <…> Дети, которых будут спрашивать в суде, с кем они хотят жить - сами выберут папу, потому что маму они и не знают. А мелкие так и будут продолжать жить с нянями», - возмущалась экс-супруга Романа Товстика.

По информации источника, Юлия, которая винит в разводе бывшего его жену, до сих пор владеет 30% компании NL по продаже БАДов, которая принадлежала ей и Роману, а также входит в совет основателей. Сама женщина называет компанию своим «детищем» и «делом всей жизни». Судя по всему, история со скандальным разводом Дибровых из-за измены нанесла бизнесвумен удар по репутации. Теперь у нее становится все меньше клиентов, готовых покупать батончики фирмы.

Напомним, 65-летний Дмитрий Дибров и его супруга состоят в браке с 2009 года, у них трое детей. Недавно в СМИ появилась новость о грядущем разводе звездной пары из-за измены модели. Как оказалось, любовник 36-летней Полины Дибровой является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Супруги хранят молчание, но жена шоумена уверяет: «Мы живем как жили, все в порядке». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод пары.

Ранее новый мужчина Полины Дибровой вышел на связь после скандала и прокомментировал развод с женой. Роман Товстик заявил, что хочет оставить бывшей жене Елене 1 млрд рублей: «Если вы считаете, с такими суммами человек выброшен на улицу, пожалуйста».