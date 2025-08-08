Новый мужчина Полины Дибровой Товстик хочет оставить бывшей жене миллиард рублей

Новый мужчина Полины Дибровой, бизнесмен Роман Товстик вышел на связь в соцсетях и прокомментировал развод. Он сообщил, что собирается оставить бывшей жене миллиард рублей. При этом бизнесмен собирается определить через суд место жительства с ним только двоих детей – четверо останутся с Еленой.

Роман сообщил, что он, дети и их мать оказались «втянуты в лживую историю». По словам Товстика, развод в семье обсуждается давно.

«Когда я выставил пост о том, что официально развожусь — это вызвало ее эмоциональную реакцию, я это понимаю. Она написала, что теперь мне придется самому воспитывать всех детей. На основании этих заявлений мой адвокат подал иск о том, чтобы дети жили со мной, но, как только Лена вышла на связь, мы начали обсуждать детали. Естественно, малыши, которым нет 10 лет, останутся с мамой, я хотел, чтобы со мной жили двое — Аня и Артем», - сообщил бизнесмен.

Место жительства старшего сына Андрея не обсуждается – ему больше 18 лет. Роман пообещал полное финансовое обеспечение всех детей.

Товстик отметил, что жену «делают нищенкой, брошенкой», но это «абсолютная неправда».

«Я ей даю большой капитал. Сейчас мы подошли к цифре почти в миллиард рублей. И был большой. И плюсом такой капитал. Если вы считаете, с такими суммами человек выброшен на улицу, пожалуйста», - произнес Товстик.

Он выразил надежду на то, что переговоры с Еленой завершатся мирно и будут подписаны все документы.

Ранее сообщалось, что ведущий Дмитрий Дибров оставит детей с Полиной и «не обидит» жену в части совместно нажитого имущества.