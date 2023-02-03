Получила почти миллиард и не на концертах: обнародован реальный заработок Анжелики Варум в России

Анжелика Варум уже долгое время проживает в США, в городе Майами. Но при этом певица продолжает зарабатывать в основном в России. Несмотря на то, что она сделала ряд скандальных высказываний, ее все равно продолжают приглашать на выступления. Правда, гонорары за эти концерты не сравнятся с тем, что артистка зарабатывает на бизнесе.

В Краснодарском крае Варум владеет 50-ю гектарами виноградных плантаций вместе со своим братом. По финансовым отчетам активы фирмы только за 2021 год составили 1,3 миллиарда рублей. А лично Анжелика получила 824,6 миллионов рублей. За 2022 год выручка певицы пока недоступна.

Отметим, что на сайте компании «Мильстрим» на данный момент есть информация, что продукция не доступна для резерва. Однако сама Варум в социальных сетях продолжает делиться новым качественным урожаем с плантаций.

Напомним, что ранее был опубликован новый райдер Анжелики Варум и Леонида Агутина, который претерпел существенные изменения. Так, за выступление в России они теперь просят гонорар в размере пяти миллионов рублей.