Гонорар в 5 млн, мерседесы и никакого Дубая: насколько Агутин и Варум раскатали губу в новом райдере

Райдер Анжелики Варум и Леонида Агутина претерпел изменения. Живя в Майями, пара согласна приезжать в другие страны лишь на определенных условиях.

Стало известно, что Варум никогда не прилетит в Дубай, даже если предложат много денег. Дело в том, что артистка имеет аллергию на восточный парфюм — она может потерять голос. Однако порадовать арабскую публику может Агутин, правда его исполнение обойдется в 4 миллиона.

Что касается России, артисты могут прилететь в Москву. Гонорар за концерт — 5 миллионов.

Кроме того, у Агутина и Варум есть требования к организаторам. К прихотям относится полёт на самолете только бизнес классом, машина — мерседесы s-class с водителями. Если будут опоздания, то с заказчика артисты потребуют штраф — 5000 рублей за 5 минут.

Звездная пара также желает жить в пятизвездочных гостиницах. Обязательное требование — шторы блэкаут.

Гримерные комнаты должны быть отдельными, а также должны содержать натуральный кофе, рыбные и мясные нарезки, разнообразные фрукты, пиво и вино. Для Агутина отдельно виски — 12-летний Macallan.

Съемка выступлений Варум и Агутина также запрещена.

Ранее мы писали, что Агутин совсем потерял страх и натворил дел перед Варум.