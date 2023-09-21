Получила по шее от первого мужа: как искала семейное счастье одна из самых эффектных актрис России

Актрисе отечественного кино Ольге Остроумовой, которая считается одной из самых эффектных среди коллег, пришлось долгие годы искать семейное счастье. Звезда фильма «Доживем до понедельника» в итоге ощутила это чувство, но свое 76-летие все-таки вынуждена встречать без любимого человека, передает Экспресс газета.

В первый раз Остроумова вышла замуж еще в студенческие годы. Тогда она повстречала Бориса Аннабердыева, которому предстояло стать режиссером-документалистом на киностудии «Туркменфильм». Но брак просуществовал недолго. Совсем скоро актриса поняла, что даже не скучает по супругу.

В итоге Остроумова ушла от первого мужа к писателю Михаилу Левитину. За это, по словам Ольги, она получил по шее от Аннабердыева. Михаилу тоже пришлось разорвать прежние отношения. Семья Остроумовой и Левитина продержалась больше 20 лет. Затем писатель ушел, так как искал новые ощущения.

Через некоторое время в жизни актрисы появился Валентин Гафт. Пара была счастлива на протяжении 24 лет. В 2020 году супруга Остроумовой не стало. У Ольги есть дети, внуки, но после смерти Гафта она все равно ощущает в жизни какую-то пустоту.

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